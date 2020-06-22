В Минкомсвязи признали невозможность заблокировать Telegram

Одной из причин решения разблокировать Telegram в России является невозможность технически заблокировать этот мессенджер. Об этом в рамках одной из дискуссий клуба «Валдай» заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Другая причина, по его словам, в том, что представители Telegram согласились сотрудничать с российскими властями в борьбе с наркоманией и терроризмом, передаёт РИА Новости.