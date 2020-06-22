В Минкомсвязи признали невозможность заблокировать Telegram

Одной из причин решения разблокировать Telegram в России является невозможность технически заблокировать этот мессенджер. Об этом в рамках одной из дискуссий клуба «Валдай» заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Другая причина, по его словам, в том, что представители Telegram согласились сотрудничать с российскими властями в борьбе с наркоманией и терроризмом, передаёт РИА Новости.

Не смогли. Почему Роскомнадзор разблокировал Telegram

Telegram был заблокирован в России на основании судебного решения в апреле 2018 года, принятого из-за отказа администрации сервиса предоставить ФСБ «ключи от дешифровки» сообщений пользователей. Представители мессенджера утверждали, что это технически невозможно. Несмотря на ограничения, мессенджер продолжал работать у большинства российских пользователей. 18 июня 2020 года Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН высказал мнение, что обычные пользователи Telegram этого даже не заметят.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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