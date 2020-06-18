Интернет-омбудсмен: Обычные пользователи Telegram не заметят его разблокировки

Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал это событие чудом, отметив, что обычные пользователи не заметят изменений.

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«Да, эта новость звучит как чудо. И сегодня действительно раз – и случилось чудо. Под этим сервисом функционирует огромное информационное пространство, и оно находится где-то в подполье. А это люди либерально настроенных взглядов, достаточно интеллектуальные, и с ними нужно разговаривать, разговаривать в правовом поле. Поэтому это выгодно государству, выгодно сервису. После такого решения Telegram, конечно же, будет расти, количество его подписчиков увеличится, бизнес начнет активно его использовать. Но мы с вами, обычные пользователи, наверное, никак не заметим этой разницы», – прокомментировал он.

Также эксперт в интервью НСН не одобрил идею Госдумы запретить банкам предлагать кредиты по телефону.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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