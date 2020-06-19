Не смогли. Почему Роскомнадзор разблокировал Telegram
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily в эфире НСН объяснил мотивацию Роскомнадзора при разблокировке Telegram.
Сохранение тайны переписки в Telegram основатель мессенджера Павел Дуров назвал «фундаментальным принципом» его работы во всем мире. По словам главы Telegram, решение Роскомнадзора о разблокировке приложения в России не повлияет на то, что для его команды в приоритете остается сохранность личных данных пользователей.
Как сообщает "Интерфакс", Дуров заявил, что после отмены всех ограничений качество предоставляемых сервисом услуг повысится, приложение будет доступно без дополнительных настроек.
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН объяснил мотивацию Роскомнадзора при разблокировке Telegram.
«Роскомнадзор не смог выполнить свое же решение. Над ним все смеялись. Разблокировка готовилась давно. По большому счету, ни одно из требований, которые предъявлялись к «Телеграму» для отмены блокировки, не было выполнено. Поэтому то, что сейчас пишут о борьбе «Телеграма» с террористами, еще с кем-то, – это все ни о чем. Поэтому ничего в принципе не поменялось, просто решили красиво это обустроить, чтобы получше выглядеть в глазах населения. Но все прекрасно понимают, что это было сделано, потому что не могли выполнить свое же решение», - отметил эксперт.
Отметим, что Роскомнадзор уже удалил Telegram из реестра запрещенных ресурсов. Решение о блокировке было вынесено в 2018 году Таганским судом Москвы.
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