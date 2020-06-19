Не смогли. Почему Роскомнадзор разблокировал Telegram

«Роскомнадзор не смог выполнить свое же решение. Над ним все смеялись. Разблокировка готовилась давно. По большому счету, ни одно из требований, которые предъявлялись к «Телеграму» для отмены блокировки, не было выполнено. Поэтому то, что сейчас пишут о борьбе «Телеграма» с террористами, еще с кем-то, – это все ни о чем. Поэтому ничего в принципе не поменялось, просто решили красиво это обустроить, чтобы получше выглядеть в глазах населения. Но все прекрасно понимают, что это было сделано, потому что не могли выполнить свое же решение», - отметил эксперт.

Отметим, что Роскомнадзор уже удалил Telegram из реестра запрещенных ресурсов. Решение о блокировке было вынесено в 2018 году Таганским судом Москвы.

