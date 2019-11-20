В Гидрометцентре назвали опасности теплой зимы

Северную часть европейской территории России, Урал, а также на север Красноярского края ждет теплая зима. В Гидрометцентре РФ сообщили, что температура воздуха в декабре в этих регионах прогнозируется​ выше нормы. Теплым первый месяц зимы будет и в столичном регионе. Выпадение снега в Москве синоптики предсказывают не раньше декабря.

Слишком теплая или слишком морозная зима несет с собой определенные риски, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«При любой экстремальной погоде существуют риски. Если зима очень холодная, с температурой заметно ниже нормы (на 5 градусов), то возникают серьезные проблемы с энергообеспечением. У нас северная страна. Низкие температуры на большой территории, если такая погода держится хотя бы 7-10 дней, — это очень опасно. Энергия у нас закольцована, и если очень холодно, то можно перебросить ее в другой регион, чтобы там обеспечить большую подачу. Но если огромная территория и везде холодно — это настоящая проблема для энергетиков», — пояснил метеоролог.