В Гидрометцентре назвали опасности теплой зимы
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, какая зима лучше для России — теплая или холодная.
Северную часть европейской территории России, Урал, а также на север Красноярского края ждет теплая зима. В Гидрометцентре РФ сообщили, что температура воздуха в декабре в этих регионах прогнозируется выше нормы. Теплым первый месяц зимы будет и в столичном регионе. Выпадение снега в Москве синоптики предсказывают не раньше декабря.
Слишком теплая или слишком морозная зима несет с собой определенные риски, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«При любой экстремальной погоде существуют риски. Если зима очень холодная, с температурой заметно ниже нормы (на 5 градусов), то возникают серьезные проблемы с энергообеспечением. У нас северная страна. Низкие температуры на большой территории, если такая погода держится хотя бы 7-10 дней, — это очень опасно. Энергия у нас закольцована, и если очень холодно, то можно перебросить ее в другой регион, чтобы там обеспечить большую подачу. Но если огромная территория и везде холодно — это настоящая проблема для энергетиков», — пояснил метеоролог.
Кроме того, по заявлениям климатологов, очень холодные зимы всегда свидетельствуют о потеплении климата. Морозный воздух также опасен для людей, имеющих проблемы с органами дыхания. Поэтому потепление, особенно зимой, — это благо для нашей страны, считает Вильфанд. Но есть и негативные последствия.
«На европейской территории теплая зима связана с частными оттепелями. И это проблема. Кроме того, что постоянные перепады температур негативно влияют на человека, сильно страдает дорожная инфраструктура, которая в результате к весне приходит в негодность. При температуре около нуля увеличивается скольжение и возникают проблемы для транспорта. Теплая зима часто сопровождается обильными осадками, в том числе ледяным дождем. Это происходит, когда в приземном слое воздуха температура отрицательная, а на высоте примерно 1 тысячи метров — положительная. В верхнем слое снежинки тают, а затем “окукливаются” льдом в более низких слоях атмосферы. Незамерзшая вода со всех сторон обрастает льдом. Это один из видов гололеда, который оседает на проводах и может их порвать. Для сельхозземель теплые зимы опасны, так как происходит выпревание озимых. Весной их приходится пересеивать», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.
Ранее кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН рассказал, что европейские зимы в России станут нормой.
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