Для остановки изменения климата каждый должен сажать по 10 деревьев в год

Восстановлением лесов, а также океанов и болот можно добиться прекращения изменения климата. Об этом на круглом столе в пресс-центре НСН «Все в лес: итоги масштабной кампании «Сохраним лес» сообщил первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

«Мы уже экологический герой. Мы доказали роль бореальных лесов (лесов холодных широт, тайги - НСН) в предотвращении изменения климата, в поддержании климатического баланса. Каждый человек должен сажать минимум 10 деревьев каждый год, тогда мы глобально предотвратим климатические изменения. Также нужно восстанавливать способность океанов и болот поглощать парниковые газы. Россия – глобальный лидер по лесам и по стоку вод в океаны. Если мы наведем порядок в своих реках, то поможем очищению океанов от пленки, которая мешает им поглощать. Таким образом, без разработки каких-то дорогостоящих технологий можно глобально решить проблему изменения климата», - подчеркнул он.

Ранее актер Игорь Петренко рассказал, как участие в кампании «Сохраним лес» помогает единению людей.

