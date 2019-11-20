Гидрометцентр назвал регионы с теплым декабрем

Также погода теплее, чем обычно ожидается в Москве и Московской области. По словам специалиста, в ближайшее время осадков практически не будет, а снег в столице выпадет только в начале декабря, сообщает Утро.ру.

Тишенко также рассказал, что отклонение температуры от нормы маловероятно в Южном и Северно-Кавказском округах, а также на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, уточняют Дни.ру.

Ранее сообщалось, что из Арктики в центральную Сибирь надвигается мощный антициклон, который несет с собой аномально низкие температуры. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, что влияние арктического антициклона будет заметно не только в Сибири. Он также отметил, что резкие температурные перепады будут характерны и для востока России.

