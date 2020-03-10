Названы главные опасности изменения климата для России
Таяние вечной мерзлоты и засухи – главные климатические опасности для России. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.
По оценкам российских ученых, к 2050 году ущерб экономике страны от таяния мерзлоты составит 8,5% от ВВП, передает RT.
Кислов отметил, что в каждом российском регионе есть свой главный экологический процесс, завязанный на климат. Например, в Калмыкии или Ставропольском крае главная климатическая беда связана с опустыниванием и прогрессирующей засушливостью, отмечает Ura.ru.
В Гидрометцентре в феврале назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы России. Наибольший ущерб в 2019 году от ураганов, сильных паводков и осадков причинён Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам. При этом общее число опасных явлений в минувшем году снизилось до 903 единиц — это 75% от показателя 2018 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Китае от коронавируса COVID-19 умерли более 3 тысяч человек
- Названы главные опасности изменения климата для России
- Как низко падёт рубль? Экономисты хвалят нефтяной «демарш» России
- Бизнес-омбудсмен предупредил Мишустина о рисках развития малого бизнеса при принятии нового КоАП
- Стоимость нефти Brent увеличилась на 7 процентов