Названы главные опасности изменения климата для России

Кислов отметил, что в каждом российском регионе есть свой главный экологический процесс, завязанный на климат. Например, в Калмыкии или Ставропольском крае главная климатическая беда связана с опустыниванием и прогрессирующей засушливостью, отмечает Ura.ru.

В Гидрометцентре в феврале назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы России. Наибольший ущерб в 2019 году от ураганов, сильных паводков и осадков причинён Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам. При этом общее число опасных явлений в минувшем году снизилось до 903 единиц — это 75% от показателя 2018 года.

