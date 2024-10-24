«Моржи в Питере»: Климатолог предрек Европе и России ледниковый период через 30 лет
Алексей Карнаухов заявил НСН, что из-за глобального потепления тают ледники, которые несут тепло в Санкт-Петербург и даже Москву.
Ледниковый период может накрыть Европу и Россию уже через 30 лет, из российских городов больше всего «замерзнет» Санкт-Петербург, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.
Ученые в составе 44 климатологов планеты предупредили лидеров стран Северной Европы о катастрофе, вызванной замедлением и изменением циркуляции ключевых течений Атлантического океана. Заявление опубликовано в форме открытого письма. Карнаухов заверил, что опасения обоснованные.
«Я первым об этом написал еще в 1994 году, о системе течений Атлантического океана, которая может резко измениться. В прошлом эта система приводила к ледниковым периодам. За последние сто тысяч лет таких перестроений течений было около 30, это довольно частое явление. Последнее окончание ледникового периода произошло почти 11 тысяч лет назад, мы живем в уникально длительном временном отрезке между этими периодами. По моим оценкам, наиболее вероятен такой процесс лет через 30. Еще некоторый запас прочности у системы течений есть, но он подходит к концу. Цель сейчас – остановить глобальное потепление. Но мы уже выбросили столько углекислого газа… Вряд ли мы можем этот процесс остановить. Здесь нужны геоинженерные проекты, например, перебрасывать стоки рек в Среднюю Азию. Проекты такого уровня могут помочь», - отметил он.
По его словам, именно из-за глобального потепления тают ледники, которые и меняют систему течений. При таком положении дел через 30 лет замерзнет не только Европа, но также Санкт-Петербург и Москва.
«У нас из-за глобального потепления тают ледники Гренландии, это огромное количество пресной воды. Эта вода стекает в океаны и меняет степень солености. А это приводит к тому, что буквально за несколько лет система течений может меняться. Сегодня благодаря течению у нас в Европе очень теплый климат. Санкт-Петербург – это тоже нормальный климат и тоже благодаря течению. А он находится с южной частью Гренландии на одной широте. В Гренландии у нас тюлени, моржи, айсберги, никакого намека на яблони и картошку… Почему так? Потому что течения Гольфстрима между Европой и Гренландией на это влияют, несут тепло в Санкт-Петербург, Москву, Хельсинки, Стокгольм, Осло и так далее. Если система течений нарушится, замерзнет и покроется льдом не только Европа и Скандинавия. Во время прошлых ледниковых периодов у нас образовывался в Европе ледник, который заканчивался на уровне Харькова, Запорожья», - заключил собеседник НСН.
Ранее газета Guardian сообщила, что площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до рекордно низкого за последние 44 года показателя, а именно до 1,79 млн квадратных километров. Издание напомнило, что в антарктическом регионе располагается ледник Туэйтса, известный как «ледник судного дня», в случае таяния которого уровень мирового океана может подняться на полметра, передает «Радиоточка НСН».
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