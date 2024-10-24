«Моржи в Питере»: Климатолог предрек Европе и России ледниковый период через 30 лет

Ледниковый период может накрыть Европу и Россию уже через 30 лет, из российских городов больше всего «замерзнет» Санкт-Петербург, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

Ученые в составе 44 климатологов планеты предупредили лидеров стран Северной Европы о катастрофе, вызванной замедлением и изменением циркуляции ключевых течений Атлантического океана. Заявление опубликовано в форме открытого письма. Карнаухов заверил, что опасения обоснованные.