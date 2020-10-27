«Решения принимали не тем местом». Сванидзе назвал причины краха СССР

«Момент истины», когда можно было спасти СССР за счет вложений в передовые научные проекты, был упущен в середине 1960-х годов. К этому привела деградация советской номенклатуры, заявил директор Центра русских исследований МосГУ Андрей Фурсов.

По его мнению, для рывка в будущее СССР нужно было стремиться от «антикапитализма к посткапитализму», а для этого потребовалось бы развивать научные технологии и внедрять передовые разработки, в том числе вести учет плановой системы с помощью ЭВМ. Однако политбюро ЦК КПСС вместо этого приняло в 1968 и 1973 годах решение, что на «такие передовые разработки нельзя тратить деньги».

Историк, телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН признал, что спорить сложно с таким мнением, но отметил, что оно не отражает всех советских реалий.