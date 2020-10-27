«Решения принимали не тем местом». Сванидзе назвал причины краха СССР
Историк и телеведущий в эфире НСН заявил, что «момент истины» для СССР был упущен не второй половине XX века, а в самом начале становления советского государства.
«Момент истины», когда можно было спасти СССР за счет вложений в передовые научные проекты, был упущен в середине 1960-х годов. К этому привела деградация советской номенклатуры, заявил директор Центра русских исследований МосГУ Андрей Фурсов.
По его мнению, для рывка в будущее СССР нужно было стремиться от «антикапитализма к посткапитализму», а для этого потребовалось бы развивать научные технологии и внедрять передовые разработки, в том числе вести учет плановой системы с помощью ЭВМ. Однако политбюро ЦК КПСС вместо этого приняло в 1968 и 1973 годах решение, что на «такие передовые разработки нельзя тратить деньги».
Историк, телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН признал, что спорить сложно с таким мнением, но отметил, что оно не отражает всех советских реалий.
«Это значит, ставить телегу впереди лошади. Дело в деградации всей советской системы, которая не была способна к развитию, к принятию правильных решений. Дело не в том, что на высшем государственном уровне было принято решение не вкладываться в ЭВМ. Они вообще не могли принимать правильных решений, потому что решения принимались не тем местом. Это была нежизнеспособная система, и произошло это не в 60-е годы, а гораздо раньше. Еще при образовании СССР, на самом деле. При запрете частной собственности, при запрете конкуренции при производстве, при огосударствлении всего и вся. При принятии системы, которая работает только она рабском труде. Там же не только ЭВМ, там был разгром других направлений науки, современной биологии, генетики, кибернетики, современного сельского хозяйства. Вообще, уничтожение сельского хозяйства во время раскулачивания, что произошло гораздо раньше. Все остальное следовало отсюда. Все решения, которые принимались, принимались в идеологическом направлении, а не практическом, жизненном. Система в принципе была не способна к принятию правильных решений, вообще», - пояснил Сванидзе.
Ранее Сванидзе в эфире НСН объяснил причины демонтажа памятника маршалу Коневу в Польше.
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