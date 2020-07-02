Володин обвинил Горбачёва в распаде СССР

Страны не стало во многом из-за того, что Горбачёв был «с такими способностями» и не имел понимания, насколько ответственна его должность, приводит комментарий Володина Ura.ru.

Спикер Госдумы при этом отметил, что объединить страну и решить экономические проблему удалось уже президенту Владимиру Путину.

В апреле Горбачев заявил, что считает виновными в срыве перестройки и развале СССР «путчистов ГКЧП», а также тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну, пишет РИА ФАН.

