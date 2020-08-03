Россия выразила протест Польше из-за осквернения памятника Рокоссовскому
Российское посольство направило в МИД и Министерство культуры Польши письма протеста в связи с актом вандализма в отношении памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Но как отметил в интервью «Интерфаксу» пресс-атташе дипмиссии Владимир Александров, «ответа от польских властей пока нет».
Отечественное дипведомство, напоминают «Известия», ранее выразило возмущение в связи с актом вандализма в отношении памятника. Его украли с муниципального кладбища в Легнице. Позже монумент нашли с отпиленной головой.
Константин Рокоссовский (1896–1968) — один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза (1944) и Польши (1949). В 1949–1956 годах занимал должность министра обороны Польской Народной Республики. Согласно опросу ВЦИОМа, россияне назвали его в числе пяти самых прославленных героев отечества.
Это не первый подобный инцидент. Так весной в Чехии демонтировали памятник другому советскому выдающемуся военачальнику – маршалу Ивану Коневу. Член СПЧ, журналист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН объяснил причины демонтажа памятника маршалу.
« Исторические события, в том числе были и такие, которые не способствовали российско-чешской дружбе. Даже то, что Чехия в составе Чехословакии тогда насильственно входила в состав советского блока. Кроме того, были события Пражской весны 1968 года, которая была намотана на гусеницы советских танков. Это тоже не забывается. Поэтому освобождение 1945 года в значительной степени затуманено последующими событиями. Поэтому понятно, почему они убирают какие-то памятники. Но Иван Конев не виноват, он не участвовал в событиях 1968 года», - напомнил собеседник НСН.
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