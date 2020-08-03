Россия выразила протест Польше из-за осквернения памятника Рокоссовскому

Российское посольство направило в МИД и Министерство культуры Польши письма протеста в связи с актом вандализма в отношении памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Но как отметил в интервью «Интерфаксу» пресс-атташе дипмиссии Владимир Александров, «ответа от польских властей пока нет».

Отечественное дипведомство, напоминают «Известия», ранее выразило возмущение в связи с актом вандализма в отношении памятника. Его украли с муниципального кладбища в Легнице. Позже монумент нашли с отпиленной головой.

Константин Рокоссовский (1896–1968) — один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза (1944) и Польши (1949). В 1949–1956 годах занимал должность министра обороны Польской Народной Республики. Согласно опросу ВЦИОМа, россияне назвали его в числе пяти самых прославленных героев отечества.