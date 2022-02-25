«Солнечный аккорд»: Метеоролог призвал не ждать потепления в грядущие выходные
Александр Шувалов рассказал, что в начале марта москвичей ожидает солнечная погода, однако зима пока не отступает.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в пятницу в европейской части нашей страны будет ясно и солнечно.
«Ночь 25 февраля была самой холодной. По области температура в некоторых местах понижалась до семи-восьми градусов мороза. Но яркое солнце и безоблачное небо приведут к тому, что днем 25 февраля будет положительная температура: один-три градуса тепла. Будет маловетрено – хороший, приятный день», - отметил он.
При этом метеоролог сообщил, что в грядущие выходные в европейской части России будет облачно.
«В субботу и воскресенье 26 и 27 февраля с запада выдвигается очередная ложбина. Будет более ветреная и пасмурная погода. Ночные температуры подрастут. Утром будет минус один-минус три градуса. Дневные температуры будут положительными, так что мы вернемся в состояние не зимы и не весны. Прояснения будут в субботу, но сильно безоблачного неба ждать не приходится», - добавил он.
Шувалов также объяснил, что в начале марта москвичей ждет солнечная погода .
«В начале марта в Москве будет ясная погода. Тогда придет время антициклона. Для средней полосы России он утвердится на несколько дней, поэтому будет солнечная мартовская погода. Такой солнечный аккорд. Очень бы хотелось, чтобы эта солнечная погода сохранилась и на восьмое марта», - заключил он.
Ранее Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» спрогнозировал, что в выходные 19 и 20 февраля в столичном регионе будет теплая и ветреная погода, однако позже зима еще даст о себе знать.
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