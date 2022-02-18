Готовим коньки? Дождливый суперциклон в Москве сменят морозы до -12

В Московском регионе в грядущие выходные ожидается теплая и ветреная погода, однако в дальнейшем февраль еще даст о себе знать, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Три сильных циклона подряд придут на европейскую территорию России, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ветреная и теплая: вот так в двух словах можно охарактеризовать погоду в выходные. Колебания температуры на высоком фоне и суперциклон принесут достаточно резкий, порывистый ветер. Температура днем 2-4 градуса тепла, осадки — в основном мокрый снег и дождь с небольшим перерывом в ночь на субботу», - отметил специалист.

Однако уже на следующей неделе в Московском регионе подморозит.