Готовим коньки? Дождливый суперциклон в Москве сменят морозы до -12
Ближайшие дни в столице будут мокрыми и ветреными, а затем зима напомнит о себе, предупредил глава центра «Метео» Александр Шувалов.
В Московском регионе в грядущие выходные ожидается теплая и ветреная погода, однако в дальнейшем февраль еще даст о себе знать, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Три сильных циклона подряд придут на европейскую территорию России, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Ветреная и теплая: вот так в двух словах можно охарактеризовать погоду в выходные. Колебания температуры на высоком фоне и суперциклон принесут достаточно резкий, порывистый ветер. Температура днем 2-4 градуса тепла, осадки — в основном мокрый снег и дождь с небольшим перерывом в ночь на субботу», - отметил специалист.
Однако уже на следующей неделе в Московском регионе подморозит.
«На следующей неделе, после 23 февраля, [будет] понижение температуры, и довольно хорошее — до 10-12 градусов мороза в ночные часы. Так что все эти лужи превратятся в лёд: будет небольшой промежуток между циклонами, в который ворвется холодный воздух с севера — с северо-запада. Так что конец февраля нам еще напомнит, что февраль — это зимний месяц. Дальше заглядывать пока не будем. Горизонт планирования — до конца февраля, с 23-24 начнется понижение температуры, 25-26 [ожидаются] самые низкие температуры, и 27-28 февраля тоже зимний характер погоды», - предупредил синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, откуда берутся имена циклонов и могут ли россияне купить себе «имя стихии».
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