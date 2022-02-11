«Мартовский сценарий»: Москвичам пообещали дождь со снегом на День всех влюбленных

Синоптик Александр Шувалов посоветовал смотреть под ноги и не ждать серьезного похолодания до конца следующей недели.


Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в предстоящие выходные в Москве немного похолодает, но сильных морозов не будет еще неделю.

«В субботу 12 февраля средняя полоса европейской части России уйдет из теплого сектора и чуть-чуть охладится. В центральных областях температура из положительной уйдет в отрицательную, но очень незначительно: примерно три-четыре градуса мороза. В Москве утро воскресенья 13 февраля будет достаточно прохладным по теперешним меркам: примерно минус пять градусов. Но уже днем выглянет солнце и будет ноль - плюс один градус. Практически всю следующую неделю температура будет превышать норму – мы идем по мартовскому сценарию. Но в конце недели, 19-20 февраля, есть вероятность хорошего похолодания: до минус десяти», - рассказал он.
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По его словам, в День влюбленных точно будет оттепельная погода.

«Может быть, 14 февраля будет чуть побольше осадков в виде мокрого снега вперемешку с дождем. Слабый минус ночью и днем. Поэтому, когда мужчины будут нести букеты, пусть внимательно смотрят под ноги», - подметил он.

Синоптик также сообщил о погоде в северо-западном и южном регионах России.

«В Санкт-Петербурге уже в воскресенье будет ноль – плюс три градуса и снег, переходящий в дождь. В воскресенье-понедельник достаточно продолжительный умеренный, но местами сильный, снег будет идти в Поволжье. На юге европейской территории России в субботу будут дожди, переходящие в мокрый снег, и шесть-одиннадцать градусов тепла. А в воскресенье – градусов на пять холоднее», - заключил Шувалов.
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На прошлой неделе ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил москвичей о надвигающемся циклоне скандинавского характера.

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ФОТО: РИА Новости
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