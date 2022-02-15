«Радужные надежды»: Вильфанд пообещал москвичам до +6 градусов в апреле
В Москве весна по климату всегда прохладная, ночная температура воздуха будет около нуля, рассказал НСН Роман Вильфанд.
Потепление в Москве - хороший пример того, какой будет весна в марте и первой половине апреля, температура будет повышаться до +6 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Температура воздуха в Москве к 14.00 15 февраля поднялась до +3 градусов, сделав его самым теплым днем этой зимы.
«Сейчас погода соответствует такой температуре, которая бывает в третьей декаде марта и даже в середине первой декады апреля. Это все-таки не та весна, о которой мечтают москвичи. Нужно обязательно говорить об этом, чтобы не было разочарований и радужных надежд. Весна по климату у нас такая. Сегодняшняя погода показывает, какой у нас будет весна в первой декаде апреля. Температура будет повышаться до +5...+6 градусов и только, а ночные температуры будут около нуля. А такая погода, при которой можно будет сбросить шубы и плащи, бывает во второй половине апреля», - сказал Вильфанд.
По его словам, в Москве сейчас идет длительный период теплой погоды. При этом Вильфанд отметил, что температура до -15 градусов часто встречается в первой половине марта.
«В течение этой недели будет не просто мартовская, а даже апрельская погода, особенно во второй половине недели. Ночные температуры все-таки еще отрицательные сегодня были. В ночь на среду по области будет даже до -10 градусов. Но днем температуры положительные и солнце такое светит, кажется, что уже весна наступила. Но это не так. Точно без рубашек с коротким рукавом. На самом деле в 2020 году была тоже очень теплая погода в феврале. Март потом был достаточно холодным. Сейчас идет такой длительный период теплой погоды. Но температура до -10...-15 градусов довольно часто встречается в первой половине марта. Поэтому не нужно расслабляться, но нужно, действительно, получать удовольствие от такой сухой, солнечной погоды», - сказал Вильфанд.
Синоптик также рассказал, что в Москве достаточно светлый день из-за отражения солнечного света от снежного покрова.
«Очень светлый день сейчас, потому что, с одной стороны коротковолновая солнечная энергия от солнца идет, а поверхность покрыта чистым снегом. Отражение от этого снежного покрова трансформирует солнечную энергию. Она отражается на 80% и получается двойной эффект. Получается такое впечатление, как будто солнце светит в июне. Но если высота снега сейчас около 35-40 сантиметров, ну какая это весна? Если бы сейчас не было снега, то температура была бы на 3-5 градусов выше, она была бы рекордно высокая. Но сейчас еще зимний период», - отметил Вильфанд.
Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что аномальное тепло в Москве ожидается до конца зимы и частично перейдет на март. По его словам, это подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны.
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