«Радужные надежды»: Вильфанд пообещал москвичам до +6 градусов в апреле

По его словам, в Москве сейчас идет длительный период теплой погоды. При этом Вильфанд отметил, что температура до -15 градусов часто встречается в первой половине марта.

«В течение этой недели будет не просто мартовская, а даже апрельская погода, особенно во второй половине недели. Ночные температуры все-таки еще отрицательные сегодня были. В ночь на среду по области будет даже до -10 градусов. Но днем температуры положительные и солнце такое светит, кажется, что уже весна наступила. Но это не так. Точно без рубашек с коротким рукавом. На самом деле в 2020 году была тоже очень теплая погода в феврале. Март потом был достаточно холодным. Сейчас идет такой длительный период теплой погоды. Но температура до -10...-15 градусов довольно часто встречается в первой половине марта. Поэтому не нужно расслабляться, но нужно, действительно, получать удовольствие от такой сухой, солнечной погоды», - сказал Вильфанд.