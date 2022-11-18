Собянин: На набережной Яузы появится Туполевский сквер
Сквер вдоль набережной реки Яузы получил название в честь авиаконструктора Андрея Туполева. Соответствующее постановление правительства Москвы подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Решение приурочено к празднованию 100-летия основания опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Андрея Туполева, которое проходит в 2022 году, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
ОКБ Туполева разработало около 300 моделей и модификаций самолетов, из которых около 90 было реализовано в опытных образцах и более 40 строились серийно. Выпущено больше 18 тыс. самолетов марки «Ту».
Ранее в пятницу, 18 ноября, Собянин сообщил, что столичный завод «Москвич» начнет сборку машин на следующей неделе.
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