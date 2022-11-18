Собянин: На набережной Яузы появится Туполевский сквер

ОКБ Туполева разработало около 300 моделей и модификаций самолетов, из которых около 90 было реализовано в опытных образцах и более 40 строились серийно. Выпущено больше 18 тыс. самолетов марки «Ту».

Ранее в пятницу, 18 ноября, Собянин сообщил, что столичный завод «Москвич» начнет сборку машин на следующей неделе.

