Канадским военным рекомендовали отступать при атаке гусей

Утверждается, что птицы заполонили здание штаб-квартиры Министерства обороны страны и защищают «свою территорию». Работникам посоветовали не вступать с пернатыми в конфликт и медленно отступать, глядя им в глаза.

Авторы инструкции рассказали, что заставит гусей убежать. Их необходимо убедить в том, что человек намного больше, чем они. Для этого предлагается поднять и широко расставить руки при зрительном контакте.

Ранее сообщалось, что в России стало меньше бездомных кошек и собак, напоминает НСН.

