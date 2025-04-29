Канадским военным рекомендовали отступать при атаке гусей
Канадская армия получила разъяснения, как вести себя при встрече с гусями, сообщает издание Ottawa Citizen. Главные требования — не трогать и не кормить животных.
Утверждается, что птицы заполонили здание штаб-квартиры Министерства обороны страны и защищают «свою территорию». Работникам посоветовали не вступать с пернатыми в конфликт и медленно отступать, глядя им в глаза.
Авторы инструкции рассказали, что заставит гусей убежать. Их необходимо убедить в том, что человек намного больше, чем они. Для этого предлагается поднять и широко расставить руки при зрительном контакте.
Ранее сообщалось, что в России стало меньше бездомных кошек и собак, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru