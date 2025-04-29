Медведев предложил денацифировать Европу, но не атаковать
Европу необходимо избавить от идеологии нацизма с помощью международных усилий, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на форуме «Знание.Первые».
По его словам, денацификация необходима многим государствам, помимо Украины. Их могут спасти только решительные и совместные действия международного сообщества, добавил бывший президент России.
Политик отдельно отметил, что Россия не собирается никого атаковать. Он сказал, что европейских «бюргеров» пугают рассказами о русской угрозе, хотя, на самом деле, это является бредом.
Ранее сообщалось, что Медведев предложил создать альтернативу Международному уголовному суду, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru