Медведев предложил денацифировать Европу, но не атаковать

Европу необходимо избавить от идеологии нацизма с помощью международных усилий, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на форуме «Знание.Первые».

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По его словам, денацификация необходима многим государствам, помимо Украины. Их могут спасти только решительные и совместные действия международного сообщества, добавил бывший президент России.

Политик отдельно отметил, что Россия не собирается никого атаковать. Он сказал, что европейских «бюргеров» пугают рассказами о русской угрозе, хотя, на самом деле, это является бредом.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил создать альтернативу Международному уголовному суду, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:НацизмЕвросоюзДмитрий Медведев

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