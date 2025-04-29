По его словам, денацификация необходима многим государствам, помимо Украины. Их могут спасти только решительные и совместные действия международного сообщества, добавил бывший президент России.

Политик отдельно отметил, что Россия не собирается никого атаковать. Он сказал, что европейских «бюргеров» пугают рассказами о русской угрозе, хотя, на самом деле, это является бредом.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил создать альтернативу Международному уголовному суду, напоминает НСН.



