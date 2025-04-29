Илью Воробьева уволили с поста главного тренера хоккейного клуба ЦСКА
29 апреля 202514:08
Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Илья Воробьёв покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
Отмечается, что сотрудничество со всем тренерским штабом было решено прекратить «в связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой на сезон 2024/2025 в КХЛ».
«О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее», - говорится в сообщении.
Ранее ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина после проигрыша в серии минскому «Динамо», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru