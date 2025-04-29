Российский анестезиолог получил 1,5 года ограничения свободы за врачебную ошибку

Анестезиолога из поселка городского типа Серебряные Пруды (Московская область) приговорили к полутора годам ограничения свободы за врачебную ошибку, повлекшую гибель пациентки. Об этом сообщило издание «МК» в своем Telegram-канале.

Установлено, что 44-летняя пациентка обратилась в больницу Серебряных Прудов в апреле 2023 года, чтобы избавиться от камней в почках. Женщина нуждалась в проведении ларингоскопии. Из-за особенностей ее организма было необходимо провести интубацию или видеоларингоскопию при помощи бронхоскопа, когда пациент пребывает в сознании.

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Врач стал вводить трубку стандартным способом, понадеявшись на свой опыт. Анестезиолог повредил женщине несколько шейных позвонков и трахею. Спасти женщину не удалось.

Медик не признал вину, попытавшись переложить ответственность на хирурга, однако экспертиза показала, что анестезиолог виновен в произошедшем.

При вынесении приговора суд учел награждение медика Орденом Пирогова и заслуги в борьбе с коронавирусом.

Ранее председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил, что отказ от термина «медицинская услуга» не повлияет на качество в сфере здравоохранения и не поможет врачам избежать уголовного преследования в случае жалоб пациентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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