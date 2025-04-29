Российский анестезиолог получил 1,5 года ограничения свободы за врачебную ошибку

Анестезиолога из поселка городского типа Серебряные Пруды (Московская область) приговорили к полутора годам ограничения свободы за врачебную ошибку, повлекшую гибель пациентки. Об этом сообщило издание «МК» в своем Telegram-канале.

Установлено, что 44-летняя пациентка обратилась в больницу Серебряных Прудов в апреле 2023 года, чтобы избавиться от камней в почках. Женщина нуждалась в проведении ларингоскопии. Из-за особенностей ее организма было необходимо провести интубацию или видеоларингоскопию при помощи бронхоскопа, когда пациент пребывает в сознании.