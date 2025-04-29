Песков заявил, что вопрос начала переговоров важнее легитимности Зеленского
Вопрос начала прямых переговоров с Киевом важнее, нежели вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, юридические вопросы, связанные с легитимностью украинского президента, имеются, однако «интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего».
«Первично - начать этот переговорный процесс», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство Украины утратило легитимность, и возник вопрос, с кем именно вести переговоры о мирном урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru