Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге (МУС). Об этом в соцсетях заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, это решение свидетельствует о нежелании Будапешта «быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет».
Ранее о желании Венгрии выйти из МУС заявил премьер-министр Виктор Орбан, отметивший, что организация превратилась из независимой в политическую.
Позже Сийярто отметил, что выход Будапешта из МУС не означает, что республика намерена покинуть Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru