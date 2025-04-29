Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге (МУС). Об этом в соцсетях заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Медведев предложил создать альтернативу МУС

По его словам, это решение свидетельствует о нежелании Будапешта «быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет».

Ранее о желании Венгрии выйти из МУС заявил премьер-министр Виктор Орбан, отметивший, что организация превратилась из независимой в политическую.

Позже Сийярто отметил, что выход Будапешта из МУС не означает, что республика намерена покинуть Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ГаагаГаагский СудВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры