Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС

По его словам, это решение свидетельствует о нежелании Будапешта «быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет».

Ранее о желании Венгрии выйти из МУС заявил премьер-министр Виктор Орбан, отметивший, что организация превратилась из независимой в политическую.

Позже Сийярто отметил, что выход Будапешта из МУС не означает, что республика намерена покинуть Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

