Собянин: Завод «Москвич» начнет сборку автомобилей на следующей неделе
Столичный завод «Москвич» начнет сборку машин уже на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В следующем году, надеюсь, (завод. — НСН) выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault», — рассказал градоначальник в интервью РИА Новости.
Собянин добавил, что через два-три года планируется запуск российской платформы электромобилей.
Как отметил мэр, после ухода многих иностранных инвесторов большую часть освободившихся ниш в бизнесе заняли российские предприниматели, однако автомобилестроение оказалось единственной проблемной отраслью.
В мае автоконцерн Renault передал завод «Рено Россия» правительству Москвы, предприятие переименовали в «Москвич». Собянин отмечал, что сборку автомобилей на заводе возобновят к концу года.
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