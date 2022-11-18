Собянин: Завод «Москвич» начнет сборку автомобилей на следующей неделе

Столичный завод «Москвич» начнет сборку машин уже на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин заявил, что автозавод «Москвич» возобновит сборку в конце года

«В следующем году, надеюсь, (завод. — НСН) выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault», — рассказал градоначальник в интервью РИА Новости.

Собянин добавил, что через два-три года планируется запуск российской платформы электромобилей.

Как отметил мэр, после ухода многих иностранных инвесторов большую часть освободившихся ниш в бизнесе заняли российские предприниматели, однако автомобилестроение оказалось единственной проблемной отраслью.

В мае автоконцерн Renault передал завод «Рено Россия» правительству Москвы, предприятие переименовали в «Москвич». Собянин отмечал, что сборку автомобилей на заводе возобновят к концу года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиЗаводМоскваСергей Собянин
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