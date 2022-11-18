Собянин: Завод «Москвич» начнет сборку автомобилей на следующей неделе

«В следующем году, надеюсь, (завод. — НСН) выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault», — рассказал градоначальник в интервью РИА Новости.

Собянин добавил, что через два-три года планируется запуск российской платформы электромобилей.

Как отметил мэр, после ухода многих иностранных инвесторов большую часть освободившихся ниш в бизнесе заняли российские предприниматели, однако автомобилестроение оказалось единственной проблемной отраслью.

В мае автоконцерн Renault передал завод «Рено Россия» правительству Москвы, предприятие переименовали в «Москвич». Собянин отмечал, что сборку автомобилей на заводе возобновят к концу года.

