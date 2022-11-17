Загрутдинов: Монолит здания нового лучевой терапии для больницы в Коммунарке почти готов
Открытие в столице корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях, обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли», - отметил глава департамента.
По его словам, монолит здания нового лучевой терапии для больницы в Коммунарке практически готов. Монолитные конструкции выполнены на 98%, добавил Загрутдинов.
Площадь корпуса лучевой терапии составит 12,2 тысяч квадратных метров, в здании будет шесть этажей. Современное оборудование позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию.
В здании разместятся отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, административно- хозяйственные помещения.
В корпусе будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.
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