Загрутдинов: Монолит здания нового лучевой терапии для больницы в Коммунарке почти готов

Открытие в столице корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях, обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли», - отметил глава департамента.

По его словам, монолит здания нового лучевой терапии для больницы в Коммунарке практически готов. Монолитные конструкции выполнены на 98%, добавил Загрутдинов.

Площадь корпуса лучевой терапии составит 12,2 тысяч квадратных метров, в здании будет шесть этажей. Современное оборудование позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию.

В здании разместятся отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, административно- хозяйственные помещения.

В корпусе будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

