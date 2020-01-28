СМИ: В Воронеже у двух человек подозревают коронавирус

В Воронеже двое человек попали на больничную койку с подозрением на инфицирование новым коронавирусом, появившемся в Китае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Госпитализированы женщина и мужчина 1965 и 1985 года рождения соответственно.

Женщина приехала четыре дня назад из КНР, она обратилась к врачам с симптомами гриппа. Аналогичная ситуация и с мужчиной. Официальных комментариев на этот счёт пока не поступало.

Сегодня стало известно о госпитализации в Майкопе девушки, которая вернулась в столицу Адыгеи также из Китая. У неё отмечены признаки ОРВИ, медики решили проверить её и на коронавирус, сообщил глава республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний.

Ещё три человека с подозрением на коронавирус были на днях госпитализированы в Краснодаре, однако опасное заболевание у них не обнаружено. По последним данным в Китае заболели пневмонией, вызванной новым вирусом, более четырёх с половиной тысяч человек, свыше ста уже умерли.

В Ряде городов КНР в связи с эпидемией перекрыты дороги. Так, семья из России застряла в китайской провинции Шаньси. Об этом телеканалу «360» рассказал глава семейства, который в эти дни оказался в городе Юньчэн вместе с супругой. Из-за противоэпидемических мер туристы не могут попасть в аэропорт.

Между тем, в экспертной группе госкомитета Китая по здравоохранению рассказали, каким образом чаще всего передается новый коронавирус, сообщают «Дни.ру». По словам одного из экспертов, заболевание можно подхватить не только воздушно-капельным путем, но и просто коснувшись заражённого человека рукой.