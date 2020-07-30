«Следить за нами могут даже из утюга». Эксперт о шпионских iPhone

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН развеял опасения депутата Федорова.



Шпионской техникой назвал iPhone депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что «в спецслужбах iPhone запрещены, потому что американские власти поставили там прослушивающие устройства для своих владельцев, контроль за перемещениями, сбор информации и так далее».

Он добавил, что новые сети 5G также несут в себе военный подтекст.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН развеял опасения депутата.

«Спецслужбы могут следить за нами с помощью даже утюга. Таков уровень технологий, использовать можно все. Но техника, которая завозится в Россию, проходит тщательный контроль. Мышь там не проскользнет. Наши спецслужбы не будут хлопать ушами, смотреть, как нам засылают шпионские устройства. У нас есть положение об ответственности за использование такой аппаратуры без санкции. Аппаратура слежения, контроля, скрытой съемки практически вне закона», - напомнил Букштейн.

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Он отметил, что в России началась истерия из-за бытовой техники. «Как бы чего про нас не узнали с помощью бытовой техники. Это понятно, слишком проникла эта техника в нашу жизнь. А с приходом интернета она проникнет не только в частную жизнь людей, но и в управление отраслями, жизненно важными секторами в стране. Но заявления, которые делает депутат Федоров, не должны быть голословными. Надо иметь на руках определенные факты», - отметил эксперт.

Собеседник НСН подчеркнул, что с помощью высоких технологий продолжается противостояние между странами.

«Россия неоднократно предлагала мировому сообществу собраться и выработать общие правила поведения в интернете. Не поддержали. А чуть что – «это Россия!». А потом вдруг выясняется, что одна большая страна следит за руководителями европейских стран по мобильной связи. И никакая мораль здесь не действует. Война, которая ведется небоевыми средствами, это все-таки война», - заключил собеседник НСН.

Ранее Леонтий Букштейн в беседе с НСН заявил, что самоизоляция резко изменила требования к смартфонам и гаджетам.

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ФОТО: flickr/Duncan Rawlinson
ТЕГИ:Евгений ФедоровШпионажIphone
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