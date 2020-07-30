«Следить за нами могут даже из утюга». Эксперт о шпионских iPhone

Шпионской техникой назвал iPhone депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что «в спецслужбах iPhone запрещены, потому что американские власти поставили там прослушивающие устройства для своих владельцев, контроль за перемещениями, сбор информации и так далее».

Он добавил, что новые сети 5G также несут в себе военный подтекст.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН развеял опасения депутата.

«Спецслужбы могут следить за нами с помощью даже утюга. Таков уровень технологий, использовать можно все. Но техника, которая завозится в Россию, проходит тщательный контроль. Мышь там не проскользнет. Наши спецслужбы не будут хлопать ушами, смотреть, как нам засылают шпионские устройства. У нас есть положение об ответственности за использование такой аппаратуры без санкции. Аппаратура слежения, контроля, скрытой съемки практически вне закона», - напомнил Букштейн.