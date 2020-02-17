Ирландия уличила российскую разведку в интересе к подводным кабелям

17 февраля 202009:54

Ирландские службы безопасности заподозрили Главное разведывательное управление Генштаба ВС России (ранее ГРУ) в активной деятельности у берегов Ирландии. По данным Sunday Times, российские разведчики пытались там найти точное расположение подводных кабелей, соединяющих Европу, Великобританию и США.

По словам британского эксперта Марка Галеотти, в Ирландии контрразведка слабо развита, поэтому Россия использует эту страну как «слабое звено», сообщает телеканал «360».

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Ирландские спецслужбы считают, что Москва может использовать их страну как базу для разведывательной деятельности. Там полагают, что в случае военного конфликта Россия может перерубить связь, идущую по этим кабелям, передает Ura.ru. Кабели помогают общаться и совершать финансовые операции миллионам людей.

11 февраля командующий Космическими силами США, генерал ВВС Джон Реймонд заявил о «необычных и вызывающих обеспокоенность» манёврах российских спутников. В интервью изданию Time он рассказал, что два российских аппарата сблизились с американским разведывательным спутником стоимостью в несколько миллиардов долларов

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ФОТО: pixabay.com
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