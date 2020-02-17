Ирландия уличила российскую разведку в интересе к подводным кабелям

Ирландские спецслужбы считают, что Москва может использовать их страну как базу для разведывательной деятельности. Там полагают, что в случае военного конфликта Россия может перерубить связь, идущую по этим кабелям, передает Ura.ru. Кабели помогают общаться и совершать финансовые операции миллионам людей.

11 февраля командующий Космическими силами США, генерал ВВС Джон Реймонд заявил о «необычных и вызывающих обеспокоенность» манёврах российских спутников. В интервью изданию Time он рассказал, что два российских аппарата сблизились с американским разведывательным спутником стоимостью в несколько миллиардов долларов

