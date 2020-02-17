Ирландия уличила российскую разведку в интересе к подводным кабелям
Ирландские службы безопасности заподозрили Главное разведывательное управление Генштаба ВС России (ранее ГРУ) в активной деятельности у берегов Ирландии. По данным Sunday Times, российские разведчики пытались там найти точное расположение подводных кабелей, соединяющих Европу, Великобританию и США.
По словам британского эксперта Марка Галеотти, в Ирландии контрразведка слабо развита, поэтому Россия использует эту страну как «слабое звено», сообщает телеканал «360».
Ирландские спецслужбы считают, что Москва может использовать их страну как базу для разведывательной деятельности. Там полагают, что в случае военного конфликта Россия может перерубить связь, идущую по этим кабелям, передает Ura.ru. Кабели помогают общаться и совершать финансовые операции миллионам людей.
11 февраля командующий Космическими силами США, генерал ВВС Джон Реймонд заявил о «необычных и вызывающих обеспокоенность» манёврах российских спутников. В интервью изданию Time он рассказал, что два российских аппарата сблизились с американским разведывательным спутником стоимостью в несколько миллиардов долларов
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