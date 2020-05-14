Россияне предпочли кофе чаю. Диетологи считают, что не зря

Несмотря на различные утверждения о вреде кофе, специалисты в области диетологии говорят, что его польза всё же перевешивает.



«Этот напиток может обеспечить профилактику болезни Паркинсона. Кофеиносодержащий напиток действует на структуру головного мозга, обеспечивая профилактику дегенеративных процессов», - отмечала в беседе с НСН кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева.

Вместе с тем, приписываемые этому напитку положительные качества не всегда обоснованны. Так, например, Королева подвергла сомнению вывод учёных из Института научной информации о кофе (ISIC), будто употребление бодрящего напитка снижает риск заболеть инсулиннезависимым диабетом (2-го типа). По её словам, даже если у кофе есть такой эффект, то этого не скажешь о булочках и других сахаросодержащих продуктах, которые съедают с кофе во время перекуса.

Вреден не сам кофе, а кофеин, и в умеренных количествах кофе может быть полезен, считает врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.

«Дело в том, что подростки и молодые люди употребляют кофеин в основном не в виде кофе, а в виде энергетиков. И в энергетиках кофеин действительно содержится в огромных количествах. Плюс ко всему энергетики не содержат тех полезных веществ, которые содержатся в самих кофейных зернах. Поэтому употребление кофеина — это однозначно вредно, а употребление кофе в умеренном количестве полезно для здоровья», — заявила диетолог в беседе с НСН.

По словам директора департамента бариста «Кофемания» Глеба Невейкина, важно, чтобы кофе был приготовлен из свежеобжаренных зёрен.

«Больше всех в мире потребляют кофе на душу населения скандинавы – шведы, датчане, финны. Люди поколениями пьют кофе в очень большом количестве. Посмотрите на их зубы, лица, отметьте продолжительность жизни. В этом случае мы говорим о настоящем кофе», - заметил он. По его словам, хороший кофе можно пить в течение всего дня, но надо знать меру.

В апреле стало известно, что из-за колебаний валютного курса многие поставщики намерены увеличить закупочные цены на 20%. Как ожидается, подорожают, в том числе, чай и кофе.

