Россияне предпочли кофе чаю. Диетологи считают, что не зря
Россия утратила статус «чайной» страны с ростом импорта и покупок кофейных напитков. Кофе может быть полезен, если пить его в умеренных объёмах, говорят диетологи.
Потребление кофе в России в 2019 году впервые превысило потребление чая, подсчитали в ассоциации «Росчайкофе». Это 180 тысяч тонн всевозможных кофейных напитков против 140 тысяч тонн чистого чая без учёта травяных смесей, пишет РБК. Эти данные подтверждает статистика импорта, согласно которой в прошлом году Россия завезла 413 тысяч тонн основных видов кофе без учёта растворимого и 314 тысяч тонн чая. Розничные сети также фиксируют лидерство кофе в объёмах продаж и денежном выражении. Покупки кофе в магазинах уже два года превышают покупки чая, говорят в исследовательской компании GfK.
Несмотря на различные утверждения о вреде кофе, специалисты в области диетологии говорят, что его польза всё же перевешивает.
«Этот напиток может обеспечить профилактику болезни Паркинсона. Кофеиносодержащий напиток действует на структуру головного мозга, обеспечивая профилактику дегенеративных процессов», - отмечала в беседе с НСН кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева.
Вместе с тем, приписываемые этому напитку положительные качества не всегда обоснованны. Так, например, Королева подвергла сомнению вывод учёных из Института научной информации о кофе (ISIC), будто употребление бодрящего напитка снижает риск заболеть инсулиннезависимым диабетом (2-го типа). По её словам, даже если у кофе есть такой эффект, то этого не скажешь о булочках и других сахаросодержащих продуктах, которые съедают с кофе во время перекуса.
Вреден не сам кофе, а кофеин, и в умеренных количествах кофе может быть полезен, считает врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.
«Дело в том, что подростки и молодые люди употребляют кофеин в основном не в виде кофе, а в виде энергетиков. И в энергетиках кофеин действительно содержится в огромных количествах. Плюс ко всему энергетики не содержат тех полезных веществ, которые содержатся в самих кофейных зернах. Поэтому употребление кофеина — это однозначно вредно, а употребление кофе в умеренном количестве полезно для здоровья», — заявила диетолог в беседе с НСН.
По словам директора департамента бариста «Кофемания» Глеба Невейкина, важно, чтобы кофе был приготовлен из свежеобжаренных зёрен.
«Больше всех в мире потребляют кофе на душу населения скандинавы – шведы, датчане, финны. Люди поколениями пьют кофе в очень большом количестве. Посмотрите на их зубы, лица, отметьте продолжительность жизни. В этом случае мы говорим о настоящем кофе», - заметил он. По его словам, хороший кофе можно пить в течение всего дня, но надо знать меру.
В апреле стало известно, что из-за колебаний валютного курса многие поставщики намерены увеличить закупочные цены на 20%. Как ожидается, подорожают, в том числе, чай и кофе.
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