Названа разрешённая норма кофе в день на самоизоляции
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник назвала НСН оптимальное число чашек кофе в день для здорового человека, а также отметила полезные свойства напитка.
Учёные Орхусского университета в Дании выяснили, что у людей, которые пьют кофе, меняются вкусовые ощущения – сладкое становится слаще, а горькое – менее горьким. Данные исследования опубликованы в журнале Foods. Эксперимент был проведен также с кофе без кофеина, и показал те же результаты.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о плюсах результатов исследования кофе, с точки зрения здорового питания.
«Когда повышается чувствительность к сладкому вкусу, это хорошо, потому что тогда мы можем удовлетвориться меньшим количеством сладкой пищи. Ну и если снижается чувствительность к горькому, это тоже хорошо – значит, мы можем дополнить свою еду крестоцветными: брокколи, цветной капустой, брюссельской капустой, которые иначе показались бы горьковатыми», - сказала диетолог.
Кроме того, она назвала суточную норму по употреблению кофе для человека в условиях самоизоляции.
«Всё зависит от состояния здоровья человека и если он не страдает артериальной гипертонией и не имеет склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям, то он может выпивать 2-4 чашки кофе в день. А если у человека артериальная гипертония или повышен уровень холестерина, но он большой любитель кофе, то предпочтение лучше отдавать фильтрованному напитку», - добавила Лидия Ионова.
Ранее была предсказана нехватка рабочих на кофейных плантациях в Южной Америке из-за коронавируса. Такой прогноз дал Bloomberg, пригрозив дефицитом кофе в мире.
Введение санитарных норм, транспортные ограничения и временное закрытие банков агентство называет в числе причин, по которым ожидается дефицит рабочих рук. Наиболее тяжелая ситуация фиксируется в Бразилии, Перу и Колумбии.
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