Названа разрешённая норма кофе в день на самоизоляции

Учёные Орхусского университета в Дании выяснили, что у людей, которые пьют кофе, меняются вкусовые ощущения – сладкое становится слаще, а горькое – менее горьким. Данные исследования опубликованы в журнале Foods. Эксперимент был проведен также с кофе без кофеина, и показал те же результаты.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о плюсах результатов исследования кофе, с точки зрения здорового питания.

«Когда повышается чувствительность к сладкому вкусу, это хорошо, потому что тогда мы можем удовлетвориться меньшим количеством сладкой пищи. Ну и если снижается чувствительность к горькому, это тоже хорошо – значит, мы можем дополнить свою еду крестоцветными: брокколи, цветной капустой, брюссельской капустой, которые иначе показались бы горьковатыми», - сказала диетолог.

Кроме того, она назвала суточную норму по употреблению кофе для человека в условиях самоизоляции.

«Всё зависит от состояния здоровья человека и если он не страдает артериальной гипертонией и не имеет склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям, то он может выпивать 2-4 чашки кофе в день. А если у человека артериальная гипертония или повышен уровень холестерина, но он большой любитель кофе, то предпочтение лучше отдавать фильтрованному напитку», - добавила Лидия Ионова.