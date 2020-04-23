Названа разрешённая норма кофе в день на самоизоляции

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник назвала НСН оптимальное число чашек кофе в день для здорового человека, а также отметила полезные свойства напитка.

Учёные Орхусского университета в Дании выяснили, что у людей, которые пьют кофе, меняются вкусовые ощущения – сладкое становится слаще, а горькое – менее горьким. Данные исследования опубликованы в журнале Foods. Эксперимент был проведен также с кофе без кофеина, и показал те же результаты.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о плюсах результатов исследования кофе, с точки зрения здорового питания.

«Когда повышается чувствительность к сладкому вкусу, это хорошо, потому что тогда мы можем удовлетвориться меньшим количеством сладкой пищи. Ну и если снижается чувствительность к горькому, это тоже хорошо – значит, мы можем дополнить свою еду крестоцветными: брокколи, цветной капустой, брюссельской капустой, которые иначе показались бы горьковатыми», - сказала диетолог.

Кроме того, она назвала суточную норму по употреблению кофе для человека в условиях самоизоляции.

«Всё зависит от состояния здоровья человека и если он не страдает артериальной гипертонией и не имеет склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям, то он может выпивать 2-4 чашки кофе в день. А если у человека артериальная гипертония или повышен уровень холестерина, но он большой любитель кофе, то предпочтение лучше отдавать фильтрованному напитку», - добавила Лидия Ионова.

Bloomberg грозит дефицитом кофе из-за коронавируса

Ранее была предсказана нехватка рабочих на кофейных плантациях в Южной Америке из-за коронавируса. Такой прогноз дал Bloomberg, пригрозив дефицитом кофе в мире.

Введение санитарных норм, транспортные ограничения и временное закрытие банков агентство называет в числе причин, по которым ожидается дефицит рабочих рук. Наиболее тяжелая ситуация фиксируется в Бразилии, Перу и Колумбии.

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