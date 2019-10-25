В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока

Эксперты Роскачества рассказали россиянам о том, на что следует обратить внимание при выборе томатного сока. Как отмечает RT, для начала покупателям нужно обратить внимание на маркировку этого продукта, где указан способ отжима – прямой или восстановленный. А также состав сока и наименование.

Помимо этого, на упаковке томатного сока в обязательно порядке должны присутствовать указания объёма, дата изготовления, а также срок годности и условия хранения.

Специалисты подчёркивают, что напиток разрешено хранить как в стеклянных бутылках, так и в многослойных картонных упаковках или пластиковых бутылках, пишет Ura.ru.