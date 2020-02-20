Россия теряет миллиард в день, Шнуров пошел в Партию роста, адвокат пронес оружие в суд
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
В 1 млрд рублей в день оцениваются потери таможенных перечислений в бюджет России из-за падения товарооборота с Китаем в связи со вспышкой коронавируса.
Такую цифру назвал министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК. Вместе с тем, он утверждал, что это не столь существенный фактор, который мог бы принципиально сказаться на исполнении задач, стоящих перед правительством. В рамках мер по борьбе с коронавирусом распоряжением премьера Михаила Мишустина с 20 февраля закрыт въезд на территорию России граждан Китая, прибывающих с целью работы, учебы, бизнеса, туризма, а также в частном порядке. Одно только это решение принесет российской экономике убытки на десятки миллионов долларов – прогнозировал в эфире НСН востоковед, профессор Алексей Маслов.
Разобраться в деталях и не делать обобщений просил Дмитрий Песков журналистов.
Поводом к таким рекомендациям от пресс-секретаря президента стали вопросы о чудовищно низких зарплатах и пенсиях. Представителю Кремля рассказали о пенсионерке из Челябинска Елене Карпеня, которая в январе получила прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, после чего отослала эту сумму на имя главы государства, указав, что ее стаж учителя составляет 33 года. Дмитрий Песков попросил представителей СМИ разобраться в деталях, так как ему не смогли ответить на уточняющий вопрос, о какой именно пенсии идет речь. «Давайте сначала вы подготовитесь, а потом мы продолжим этот разговор», - сказал он.
Адвокат пронес оружие в суд на следующий день после самоубийства подсудимого во время вынесения приговора.
По словам Алексея Голенко, которые приводит «Интерфакс», 13 февраля он приехал в Чертановский суд Москвы. Судебный пристав на входе досмотрел его и ручную кладь, после чего разрешил пройти в здание. Тут адвокат и сообщил приставу о ненадлежащей работе. 12 февраля бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ 71-летний Виктор Свиридов покончил с собой в зале заседаний того же суда, выстрелив из наградного оружия, которое пронес в здание.
Музыкант Сергей Шнуров стал членом Партии роста.
Глава партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил об этом на встрече с главами региональных объединений в Санкт-Петербурге. Это дало повод некоторым СМИ предположить, что Сергей Шнуров будет выдвигаться кандидатом от Партии роста в депутаты Госдумы на выборах в 2021 году. После такой новости самого Сергея Шнурова спросили, не поменялось ли его отношение к песне, которую он исполнял в фильме «День выборов», нецензурно высмеивая выборы и тех, кто в них участвует. Шнуров заявил, что более не считает ее актуальной.
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