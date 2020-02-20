Россия теряет миллиард в день, Шнуров пошел в Партию роста, адвокат пронес оружие в суд

Такую цифру назвал министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК. Вместе с тем, он утверждал, что это не столь существенный фактор, который мог бы принципиально сказаться на исполнении задач, стоящих перед правительством. В рамках мер по борьбе с коронавирусом распоряжением премьера Михаила Мишустина с 20 февраля закрыт въезд на территорию России граждан Китая, прибывающих с целью работы, учебы, бизнеса, туризма, а также в частном порядке. Одно только это решение принесет российской экономике убытки на десятки миллионов долларов – прогнозировал в эфире НСН востоковед, профессор Алексей Маслов.





Разобраться в деталях и не делать обобщений просил Дмитрий Песков журналистов.