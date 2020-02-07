России предрекли исчезновение комаров и сокращение рыбы

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут пропасть комары. Об этом заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, пишут «Известия». По его словам, эти насекомые просыпаются, когда начинает теплеть, однако не могут найти себе пропитание и погибают.

Кроме того, ученый сообщил, что на треть сократится популяция речной рыбы из-за того, что личинки этих насекомых входят в рацион питания некоторых видов рыб. Отсутствие пищи, может привести к их гибели, передает Ura.ru.