России предрекли исчезновение комаров и сокращение рыбы
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут пропасть комары. Об этом заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, пишут «Известия». По его словам, эти насекомые просыпаются, когда начинает теплеть, однако не могут найти себе пропитание и погибают.
Кроме того, ученый сообщил, что на треть сократится популяция речной рыбы из-за того, что личинки этих насекомых входят в рацион питания некоторых видов рыб. Отсутствие пищи, может привести к их гибели, передает Ura.ru.
В Росрыболовстве заявили, что слишком теплая и бесснежная зима увеличит риск гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями. В результате их популяция может сократиться на 20–30%.
Ранее сообщалось, что аномально теплая зима стала причиной пробуждения божьих коровок и бабочек в Москве.
Между тем, после периода аномально тёплой погоды в столичный регион пришло заметное похолодание. По сообщениям синоптиков, самая холодная ночь этой зимы наступит в субботу, 8 февраля.
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