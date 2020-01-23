Из-за теплой зимы в Москве проснулись бабочки и божьи коровки

23 января 202008:35

Аномально теплая зима стала причиной пробуждения божьих коровок и бабочек в Москве. Об этом АГН «Москва» рассказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов.

По словам специалиста, в таких теплых условиях зимой могут просыпаться разные беспозвоночные. Он отметил, что в столице нынешней зимой уже отмечены находки бабочек и божьих коровок. Комары в Москве есть круглый год. При подобной погоде пробуждаются также комнатные мухи и некоторые жуки.

В Москве побит температурный рекорд 63-летней давности

В Роспотребнадзоре рассказали о том, что в Москве проснулись клещи, сообщает Москва 24.

В среду в Москве установлен новый температурный рекорд. Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, столбик термометра поднялся до плюс 4,1 градуса. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений.

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ФОТО: pixabay.com
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