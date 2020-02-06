Аномальное тепло в России «обрушило» спрос на зимние товары
Из-за аномально теплой погоды в России упали продажи зимних товаров. Изучив спрос, к такому выводу пришли эксперты «Яндекс.Маркета». Они исследовали данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 декабря 2019-го по 3 февраля 2020-го. Отмечается, что спрос на товары, например, для зимнего спорта в декабре прошлого года был ниже, чем в аналогичном периоде 2018-го.
При этом, активнее всего в категории товаров для зимних видов спорта наши соотечественники интересовались коньками. Далее в списке расположились товары для катания на беговых и горных лыжах, а также товары для сноубординга.
В конце января НСН писала, что аномально теплая зима стала причиной пробуждения божьих коровок и бабочек в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов. По словам специалиста, в таких теплых условиях зимой могут просыпаться разные беспозвоночные. Он отметил, что в столице нынешней зимой уже отмечены находки бабочек и божьих коровок. Комары в Москве есть круглый год. При подобной погоде пробуждаются также комнатные мухи и некоторые жуки.
В Роспотребнадзоре рассказали о том, что в Москве проснулись клещи, сообщает Москва 24.
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