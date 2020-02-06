Аномальное тепло в России «обрушило» спрос на зимние товары

Из-за аномально теплой погоды в России упали продажи зимних товаров. Изучив спрос, к такому выводу пришли эксперты «Яндекс.Маркета». Они исследовали данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 декабря 2019-го по 3 февраля 2020-го. Отмечается, что спрос на товары, например, для зимнего спорта в декабре прошлого года был ниже, чем в аналогичном периоде 2018-го.

При этом, активнее всего в категории товаров для зимних видов спорта наши соотечественники интересовались коньками. Далее в списке расположились товары для катания на беговых и горных лыжах, а также товары для сноубординга.