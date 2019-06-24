Роспотребнадзор усилит контроль над ввозом грузинских вин

Меры контроля над ввозом грузинских вин и другого алкоголя из Грузии будет усилены. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Как отмечает «Газета.ру», решение было принято в связи с ухудшением качества алкогольной продукции. За период с 2014 по 2018 года количество несоответствующего требованиям алкоголя выросло в 2,9 раза, приводит данные Москва 24.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить ввоз грузинских вин в Россию в связи с протестными акциями в Грузии, пишет РИА ФАН.

Добавим, в эфире НСН Диана Гурцкая извинилась перед русскими за «гостеприимство» Грузии после событий 20 июня. В этот день в Тбилиси начались многочисленные акции протеста. Поводом для волнений стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в ходе которой депутат Госдумы сел в кресло спикера грузинского парламента.



