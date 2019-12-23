Названа главная опасность тортов и мороженого

«У мороженого одна проблема – это молочный жир. Как в случае с творогом, сливочным маслом, он заменяется растительным. Половина образцов занесена в черный список. Такая же проблема и у тортов, при этом производители заявляют частенько об использовании натуральных продуктов, молочных жиров, это не соответствует действительности», - заявил Борисов.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в эфире НСН рассказала, какой хлеба лучше покупать.

