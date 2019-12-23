Названа главная опасность тортов и мороженого

23 декабря 201913:36

С осторожностью призвал относиться к десертному столу сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов. Как заявил он на пресс-конференции НСН, зачастую производители обманывают покупателей, используя растительные жиры вместо молочных.

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«У мороженого одна проблема – это молочный жир. Как в случае с творогом, сливочным маслом, он заменяется растительным. Половина образцов занесена в черный список. Такая же проблема и у тортов, при этом производители заявляют частенько об использовании натуральных продуктов, молочных жиров, это не соответствует действительности», - заявил Борисов.

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ФОТО: pixabay.com
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