Названа главная опасность тортов и мороженого
С осторожностью призвал относиться к десертному столу сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов. Как заявил он на пресс-конференции НСН, зачастую производители обманывают покупателей, используя растительные жиры вместо молочных.
«У мороженого одна проблема – это молочный жир. Как в случае с творогом, сливочным маслом, он заменяется растительным. Половина образцов занесена в черный список. Такая же проблема и у тортов, при этом производители заявляют частенько об использовании натуральных продуктов, молочных жиров, это не соответствует действительности», - заявил Борисов.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в эфире НСН рассказала, какой хлеба лучше покупать.
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