Росконтроль назвал самый проблемный ингредиент «Оливье»

Средний чек продуктов к Новому году увеличился на 300 рублей по сравнению с предыдущим годом, когда сумма составляла 6259 рублей. Традиционно на новогоднем столе будет салат «Оливье», насколько он безопасен с точки зрения качества продуктов на пресс-конференции НСН рассказал сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов, самым опасным среди ингредиентов оказался самый простой и дешевый.

«Салат «Оливье» - царь новогоднего стола. Но проблем с ним нет. Майонез качественный и безопасный, как и яйца. Были проблемы года полтора назад. Сейчас их устранили. «Докторская» колбаса, казалось бы, самый проблемный продукт, но сейчас есть замечания только к органолептике, в целом – всё в порядке. Нет вопросов к тушкам цыплят-бройлеров. Есть, однако, проблемы с отдельными частями: крыльями, бедрами. А вот картофель внесен нами в черный список, он подвержен серебристой парше. Овощ этот плохо хранится, весь в черных пятнах. Чтобы выбрать правильные продукты для стола, нужно возить с собой лабораторию. Так что нужно опираться на сведения, представленные на сайтах Росконтроля, Роспотребнадзора», - резюмировал эксперт.

Добавим, на протяжении 2019 года Союз потребителей Росконтроль проверил более тысячи товаров.

