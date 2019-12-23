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Анонс

Как не отравиться на Новый год?

23 декабря 2019 12:00
Информация

Начало конференции

12:00

23 декабря 2019

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49

23.12.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая проверке продуктов традиционно предпочитаемых россиянами к употреблению на Новый год

23.12.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как не отравиться на Новый год?»

Менее двух недель остаётся до Нового года и большинство россиян уже задумывается о том, как и чем, накрывать праздничный стол. По оценкам экспертов, средний чек продуктов к Новому году увеличился на 300 рублей по сравнению с предыдущим годом, когда сумма составляла 6259 рублей. Кроме того, из-за повышенного спроса повышается также и число случаев покупки и употребления фальсифицированных или вовсе опасных для здоровья продуктов. Так, на протяжении 2019 года Союз потребителей Росконтроль проверил более тысячи товаров, и впервые представит результаты этих исследований в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

  • Из чего готовить оливье?
  • Как правильно выбрать майонез?
  • Какая селёдка лучше всего пойдёт «под шубу»?
  • Сколько будет стоить качественный сыр и как его найти на прилавке?
  • Какие колбасы безопасно выставлять на праздничный стол?
  • На десерт: шоколад, конфеты, мороженное и чай – что рекомендуют эксперты?
  • Какое шампанское пить под бой курантов?

Участники пресс-конференции:

  • Со-председатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов;
  • Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

ФОТО: ambeth.clan.su
ТЕГИ:Новый ГодРосконтроль

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