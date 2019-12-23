23.12.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как не отравиться на Новый год?»

Менее двух недель остаётся до Нового года и большинство россиян уже задумывается о том, как и чем, накрывать праздничный стол. По оценкам экспертов, средний чек продуктов к Новому году увеличился на 300 рублей по сравнению с предыдущим годом, когда сумма составляла 6259 рублей. Кроме того, из-за повышенного спроса повышается также и число случаев покупки и употребления фальсифицированных или вовсе опасных для здоровья продуктов. Так, на протяжении 2019 года Союз потребителей Росконтроль проверил более тысячи товаров, и впервые представит результаты этих исследований в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

Из чего готовить оливье?

Как правильно выбрать майонез?

Какая селёдка лучше всего пойдёт «под шубу»?

Сколько будет стоить качественный сыр и как его найти на прилавке?

Какие колбасы безопасно выставлять на праздничный стол?

На десерт: шоколад, конфеты, мороженное и чай – что рекомендуют эксперты?

Какое шампанское пить под бой курантов?

Участники пресс-конференции:

Со-председатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов;

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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