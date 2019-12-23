Диетолог назвала правильную замену колбасе на новогоднем столе

К новогоднему столу нужно относиться с большим вниманием и не выставлять всё лучшее сразу. Выбор должен падать на натуральные продукты, максимально безопасные для здоровья. Об этом на пресс-конференции НСН сообщила врач-диетолог Лидия Ионова.

«На новогоднем столе всегда есть нарезка колбасная, рыбная, сырная. Предлагаю заменить колбасу запеченным мясом. И по цене получится сопоставимая сумма. Сыр сложно стало выбрать из-за огромного количества фальсификатов. Нужно очень внимательно читать этикетку.