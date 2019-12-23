Диетолог назвала правильную замену колбасе на новогоднем столе
К новогоднему столу нужно относиться с большим вниманием и не выставлять всё лучшее сразу. Выбор должен падать на натуральные продукты, максимально безопасные для здоровья. Об этом на пресс-конференции НСН сообщила врач-диетолог Лидия Ионова.
«На новогоднем столе всегда есть нарезка колбасная, рыбная, сырная. Предлагаю заменить колбасу запеченным мясом. И по цене получится сопоставимая сумма. Сыр сложно стало выбрать из-за огромного количества фальсификатов. Нужно очень внимательно читать этикетку.
Плавленый сыр, увы, не самый хороший вариант, он создается из непроверенных остатков. Если говорить по поводу хлеба, то он соответствует стандартам, но сами стандарты занижены сильно. Верный признак плохого хлеба, если он не черствеет. Поэтому лучше печь самим, либо приобретать качественный продукт в пекарнях», - посоветовала Лидия Ионова.
Ранее сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов заявил НСН, что во всех проверенных образцах красной икры была обнаружена кишечная инфекция.
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