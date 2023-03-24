В выходные дождь, на неделе заморозки: Когда Москва освободится от снега
На следующей неделе ещё ожидаются ночные заморозки, но это не помешает таянию снега, сказал НСН синоптик Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил НСН, что в выходные москвичей ждет неоднородная погода, а уже со следующей среды придут небольшие морозы.
«Погода в выходные будет неоднородной для Москвы и Подмосковья. В первой половине дня в субботу будет дождь, во второй – прояснения. Температура воздуха прогреется до +11… +13 градусов, в центре города может подняться до +15. В воскресенье дождь зарядит на целый день. Дневная температура не превысит +8 градусов. Ветер юго-западный, но с переходом на южный и юго-восточный. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Отмечу, что 23 марта температура в Москве соответствовала 20-м числам апреля, такое вот путешествие», - сказал Шувалов.
Собеседник НСН отметил, что окончательно зима не ушла, но снег сойдет раньше.
«Холода вернутся с 29 по 31 марта. Будут ночные морозы: -1… -3 градуса, днем 0…+3. Снег окончательно сойдет в начале апреля, к 5-8 числу вся Московская область освободится от него, хотя обычно снег сходит 19-20 апреля», - отметил Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ждет «дружная весна».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- В Китае рассказали о благородной дружбе с Россией
- В Москве начался сезон проката электросамокатов
- Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата
- Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям»
- В Кремле пока не приняли решение об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР
- В Кремле хотят знать об объекте, найденном рядом с «Северным потоком-2»
- Конюхов опубликовал кадры полета на крупнейшем в России воздушном шаре
- Собянин: Искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта
- Песков: В Кремле «никто не поседел» из-за поездки Путина в Мариуполь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru