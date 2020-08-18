Премьерский пул вернулся с Дальнего Востока прямиков на самоизоляцию
Досрочно была завершена первая за многие месяцы поездка премьер-министра Михаила Мишустина. Командировка включала в себя пункты Дальнего Востока. Однако, короновирус изменил планы и сегодня, 18 августа, заключительная часть премьерского пула прибыла в Москву.
Шесть журналистов были сразу же отправлены на исследование, так как у них ранее уже подтвердилось наличие COVID-19. Порядка 25 их коллег помещены на двухнедельную самоизоляцию по месту их проживания, как «контактные» лица.
По информации ТАСС, во время полета из Благовещенска в Москву с дозаправкой в Красноярске представители СМИ были одеты в защитные костюмы, маски и перчатки. Также на борту присутствовали медработники, которые следили за состоянием их здоровья. По прибытию в столичный аэропорт их на специальных микроавтобусах развезли по домам в соответствии с постановлениями о самоизоляции.
Напомним, что первая группа журналистов вернулась в Москву еще в понедельник напрямую из Петропавловска-Камчатского. Среди них также были инфицированные и контактирующие с ними. При этом, как сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков, Михаил Мишустин успел посетить все ранее запланированные объекты и ситуация с заболеваемостью участников поездки не сказалась на его графике.
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