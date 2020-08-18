Премьерский пул вернулся с Дальнего Востока прямиков на самоизоляцию

Досрочно была завершена первая за многие месяцы поездка премьер-министра Михаила Мишустина. Командировка включала в себя пункты Дальнего Востока. Однако, короновирус изменил планы и сегодня, 18 августа, заключительная часть премьерского пула прибыла в Москву.

Шесть журналистов были сразу же отправлены на исследование, так как у них ранее уже подтвердилось наличие COVID-19. Порядка 25 их коллег помещены на двухнедельную самоизоляцию по месту их проживания, как «контактные» лица.