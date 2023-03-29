Pepsi поменяла логотип впервые за 14 лет
Pepsi обновила свой логотип к 125-летию бренда, изменения внесены впервые за 14 лет. Новый дизайн с осени компания начнет использовать в Северной Америке, а в 2024 — по всему миру.
Надпись на логотипе теперь размещена в середине красно-бело-синего круга. А основным цветом стал не ярко-синий, а черный и темно-синий. Эти же цвета используются в линии Pepsi Zero Sugar, так компания намерена привлечь внимание к борьбе с потреблением сахара. Кроме того, дизайнеры изменили шрифт.
В прошлый раз Pepsi меняла логотип в 2008 году, сообщает CNN.
Компания PepsiCo в сентябре 2022 года полностью прекратила производство напитков Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda в России, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Более 50 полицейских получили ранения в ходе беспорядков в Париже
- Песков: Ситуация с дочерью Москалева связана с неисполнением родительских обязанностей
- Песков назвал причины регулирования интернета в России
- СМИ: Британия хочет ввести отдельный вид пошлин на импорт стали, алюминия и удобрений
- Лавров: НАТО воюет за стороне Киева
- Песков заявил, что целей СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом
- Песков: гибридная война против России – это надолго
- Власти объяснили хлопки в Ростове-на-Дону шумом от самолета
- «Заслуживает восхищения»: Песков оценил решение мэра Воркуты уйти служить
- Пригожин: Битва за Бахмут практически уничтожила украинскую армию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru