Pepsi поменяла логотип впервые за 14 лет

Надпись на логотипе теперь размещена в середине красно-бело-синего круга. А основным цветом стал не ярко-синий, а черный и темно-синий. Эти же цвета используются в линии Pepsi Zero Sugar, так компания намерена привлечь внимание к борьбе с потреблением сахара. Кроме того, дизайнеры изменили шрифт.

В прошлый раз Pepsi меняла логотип в 2008 году, сообщает CNN.

Компания PepsiCo в сентябре 2022 года полностью прекратила производство напитков Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda в России, передает НСН.

