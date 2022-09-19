СМИ: Компания Heineken может выпустить конкурента Coca-Cola и Pepsi

Издание отмечает, что после прекращения производства в России Coca-Cola и Pepsi на рынке газированных безалкогольных продуктов сохраняется свободная ниша. При этом активно растет конкуренция, а оригинальные напитки появляются в магазинах страны благодаря параллельному импорту, пишет Газета.ру.

По данным базы Росаккредитации, в июле-августе российская структура Heineken зарегистрировала серию деклараций о соответствии для безалкогольных газированных напитков. Компания заявила продукцию под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж», «Тони Лемони Лимон», пишет Ura.ru. Отмечается, что напитки могут разливаться в стеклянные или пластиковые бутылки и алюминиевые банки; в качестве изготовителей указаны российские заводы Heineken.

При этом ранее головной офис Heineken в Нидерландах объявил о намерении продать активы в РФ, соответствующее соглашение может быть заключено во втором полугодии. Компания управляет заводами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске, Стерлитамаке.

