PepsiCo прекратила производство популярных газированных напитков в России
Компания PepsiCo полностью прекратила производство напитков Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda в России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление корпорации.
«Все концентраты [для изготовления напитков] закончились в России, и производство остановилось», — отмечает агентство.
При этом PepsiCo не стала комментировать продажи напитков в российских магазинах. Отмечается, что на прилавках в РФ все еще можно найти продукцию американской корпорации.
В марте PepsiCo сообщила о приостановке продажи напитков и рекламной деятельности в России, напоминает Ura.ru. Такое решение компания приняла после начала спецоперации РФ на Украине. Позже стало известно, что PepsiCo может переименовать не менее 200 тысяч фирменных холодильников в российских магазинах, пишет «Свободная пресса».
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