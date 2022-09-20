PepsiCo прекратила производство популярных газированных напитков в России

«Все концентраты [для изготовления напитков] закончились в России, и производство остановилось», — отмечает агентство.

При этом PepsiCo не стала комментировать продажи напитков в российских магазинах. Отмечается, что на прилавках в РФ все еще можно найти продукцию американской корпорации.

В марте PepsiCo сообщила о приостановке продажи напитков и рекламной деятельности в России, напоминает Ura.ru. Такое решение компания приняла после начала спецоперации РФ на Украине. Позже стало известно, что PepsiCo может переименовать не менее 200 тысяч фирменных холодильников в российских магазинах, пишет «Свободная пресса».

