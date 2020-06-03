Новости за ночь: В институте Минобороны испытали вакцину от коронавируса
Все клинические испытания вакцины против COVID-19 Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны России завершат к концу июля. Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич, что доклинические испытания уже завершены. В их рамках прошли исследования на обезьянах и хомяках, доказавшие безопасность препарата и его защитную эффективность.
Накануне Министерство обороны завершило отбор добровольцев для проведения клинических испытаний разработанной в России вакцины от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе ведомства, из различных подразделений Вооруженных сил со всей страны отобрали 50 военнослужащих, в числе которых пять женщин.
Как отмечает Ura.ru, все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний. Заезд первой группы испытуемых в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России запланирован на эту среду, 3 июня.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.
«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет (версия о том, что рынок в Ухани не является очагом возникновения нового коронавируса – прим. НСН). Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 – прим. НСН) произошло естественным путем», - высказал мнение российский вирусолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru