Новости за ночь: Медики оценили состояние испытателей вакцины от COVID-19

Медики фиксируют хорошее самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса. Как сообщает газета «Красная Звезда», вакцина была совместно разработана Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Перед процедурой врачи предупреждали, что особенно в первый день после укола могут появиться нежелательные симптомы. Однако на практике уже с первого дня все чувствуют себя хорошо.