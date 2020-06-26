Новости за ночь: Медики оценили состояние испытателей вакцины от COVID-19
Медики фиксируют хорошее самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса. Как сообщает газета «Красная Звезда», вакцина была совместно разработана Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Перед процедурой врачи предупреждали, что особенно в первый день после укола могут появиться нежелательные симптомы. Однако на практике уже с первого дня все чувствуют себя хорошо.
Добровольцы, в число которых входят военнослужащие, женщины, находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что говорить о полной победе над COVID-19 еще рано.
«В общем-то, это радостная новость, она нам нужна. Но это еще вовсе не регистрация данного препарата и, самое главное, не его промышленное производство. Но я бы не на эту тему сделал акцент. Я бы сделал акцент на том, что давайте мы сделаем так, чтобы нам не понадобилась эта вакцина. Если мы будем соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, то, уверяю, вакцина нам не понадобится», – рассказал в интервью НСН Геннадий Онищенко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
614 тыс.+7 113 / сут.
Умерли
8 605+92 / сут.
Выздоровели
375 тыс.+6 342 / сут.
- Число смертей от COVID-19 в мире приблизилось к полумиллиону
- В Совфеде оценили шансы Украины «вернуть» Крым
- Препараты от гепатита оказались эффективны против COVID-19
- Новости за ночь: Порошенко нашёл «уникальный шанс» вернуть Крым
- Новости за ночь: Медики оценили состояние испытателей вакцины от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru