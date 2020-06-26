Новости за ночь: Медики оценили состояние испытателей вакцины от COVID-19

Медики фиксируют хорошее самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса. Как сообщает газета «Красная Звезда», вакцина была совместно разработана Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Перед процедурой врачи предупреждали, что особенно в первый день после укола могут появиться нежелательные симптомы. Однако на практике уже с первого дня все чувствуют себя хорошо.

В США начались испытания вакцины против COVID-19 на людях

Добровольцы, в число которых входят военнослужащие, женщины, находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что говорить о полной победе над COVID-19 еще рано.

«В общем-то, это радостная новость, она нам нужна. Но это еще вовсе не регистрация данного препарата и, самое главное, не его промышленное производство. Но я бы не на эту тему сделал акцент. Я бы сделал акцент на том, что давайте мы сделаем так, чтобы нам не понадобилась эта вакцина. Если мы будем соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, то, уверяю, вакцина нам не понадобится», – рассказал в интервью НСН Геннадий Онищенко.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:ПандемияИспытанияВакцина
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