В США начались испытания вакцины против COVID-19 на людях

Директор института Пирбрайта Брайан Чарльстон сообщил о начале тестирования первых образцов вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Он назвал результаты первых тестов "обнадеживающими" и добавил, что для появления положительной реакции организма потребуется введение двух инъекций. Вакцина усиливает реакцию антител, которые способны уничтожить вирус.

Ранее испытание препарата было проведено с помощью лабораторных свиней, однако именно человеческая реакция станет решающей. По данным издания, антитела в организме зараженного человека будут вырабатываться после одной прививки, однако на формирование иммунитета потребуется около двух недель.

