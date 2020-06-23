В США начались испытания вакцины против COVID-19 на людях
В США началось тестирование вакцины от COVID-19 на людях. Об этом сообщает argumenti.ru со ссылкой на телеканал FOX NEWS.
Директор института Пирбрайта Брайан Чарльстон сообщил о начале тестирования первых образцов вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Он назвал результаты первых тестов "обнадеживающими" и добавил, что для появления положительной реакции организма потребуется введение двух инъекций. Вакцина усиливает реакцию антител, которые способны уничтожить вирус.
Ранее испытание препарата было проведено с помощью лабораторных свиней, однако именно человеческая реакция станет решающей. По данным издания, антитела в организме зараженного человека будут вырабатываться после одной прививки, однако на формирование иммунитета потребуется около двух недель.
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