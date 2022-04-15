Непогода, снег и гололед: Вильфанд пообещал москвичам апрельскую зиму

Синоптик отметил, что на дорогах Москвы возможно образование гололеда, что может быть опасным для автомобилистов.

«Многие автомобилисты поменяли резину на летнюю, но при такой погоде в принципе желательно бы ограничить движение на дорогах. Но все-таки днем температура будет пять-восемь градусов, поэтому вполне можно ездить и на летней резине. При этом в воскресенье 17 апреля похолодание приведет к тому, что уже ночью температура в Москве будет около нуля, а по области даже до минус двух. Будут заморозки, поэтому пойдет снег, но это продлится не долго. В воскресенье во второй половине дня погода начнет улучшаться. Интенсивность осадков существенно уменьшится, температура будет повышаться до шести-восьми градусов, и даже будут просветы в облаках», - рассказал он.

При этом, по его словам, после такой снежной погоды в выходные, погода на следующей неделе покажется москвичам «еще слаще».