Непогода, снег и гололед: Вильфанд пообещал москвичам апрельскую зиму
Но уже в середине следующей недели москвичей ожидает поздневесенная погода, добавил синоптик Роман Вильфанд в эфире НСН.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал москвичам в грядущие выходные мокрый снег и гололед.
«В выходные будет непогода. На среднем уровне тропосферы перемещаются холодные воздушные массы с Баренцева моря. То есть с севера – северо-востока идет холодный воздух. К тому же в центре европейской России погодой будет управлять ложбина низкого давления, поэтому насыщенные влагой воздушные массы будут подниматься выше от земли. В связи с этим будут образовываться облака и интенсивные осадки. Но поскольку воздух будет холодный, то уже сегодняшней ночью 15 апреля осадки будут не просто в виде дождя, но и мокрого снега. Еще более интенсивные осадки будут в субботу днем 16 апреля. При температуре около нуля выпадающие осадки будут немного подмерзать, а при положительной – оттаивать, поэтому будет скользко. То есть возвращается прогноз, более характерный для зимы», - объяснил он.
Синоптик отметил, что на дорогах Москвы возможно образование гололеда, что может быть опасным для автомобилистов.
«Многие автомобилисты поменяли резину на летнюю, но при такой погоде в принципе желательно бы ограничить движение на дорогах. Но все-таки днем температура будет пять-восемь градусов, поэтому вполне можно ездить и на летней резине. При этом в воскресенье 17 апреля похолодание приведет к тому, что уже ночью температура в Москве будет около нуля, а по области даже до минус двух. Будут заморозки, поэтому пойдет снег, но это продлится не долго. В воскресенье во второй половине дня погода начнет улучшаться. Интенсивность осадков существенно уменьшится, температура будет повышаться до шести-восьми градусов, и даже будут просветы в облаках», - рассказал он.
При этом, по его словам, после такой снежной погоды в выходные, погода на следующей неделе покажется москвичам «еще слаще».
«Понедельник 18 апреля будет переходным днем. Ночью еще будет холодно: около нуля и даже заморозки до минус двух градусов по области в пониженных местах рельефа. Но днем уже температура будет стремиться к десяти градусам, а на юге области – даже к 13. Будет преимущественно без осадков. Во вторник 19 апреля уже будет переменная облачность, появится солнышко, осадков не прогнозируется. Температура будет около 15 градусов. В среду 20 апреля будет уже по-настоящему поздневесенная погода. Днем температура будет от 14 до 19 градусов и без осадков», - заключил Вильфанд.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до 15-16 апреля ночных заморозков точно не будет, а по климату самые последние заморозки в Москве могут быть и в начале июня.
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