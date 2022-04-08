Вильфанд заявил о «майской» погоде в Москве 8 апреля
В Москве 8 апреля ожидается погода, характерная для мая, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, температура ожидается на 6-8 градусов выше нормы. Днем будет около 15 градусов. Как отметил синоптик, потепление связано с поступлением в город воздушных масс со Средней Азии и севера Африки.
В выходные и первой половине предстоящей недели температура незначительно понизится до плюс 9-12 градусов.
Напомним, сезон активности клещей начался в Московской области, специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию.
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