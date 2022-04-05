Гидрометцентр назвал сроки прихода тепла в Москву

Морозы отступят от столицы во второй половине апреля, прогнозирует Гидрометцентр России. Весна вступает в свои права, температура воздуха будет повышаться, сообщил агентств «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, существенных похолоданий после 15 числа уже не ожидается, поэтому москвичи смогут скоро снять куртки и плащи. Также уже больше не прогнозируется обильных снегопадов.

Выпавший снег в столичном регионе должен растаять к началу второй декады апреля. Процесс будет более продолжительном, чем предполагалось. При этом, в лесах Подмосковья снег будет лежать дольше, вплоть до мая.

