Гидрометцентр назвал сроки прихода тепла в Москву
Морозы отступят от столицы во второй половине апреля, прогнозирует Гидрометцентр России. Весна вступает в свои права, температура воздуха будет повышаться, сообщил агентств «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, существенных похолоданий после 15 числа уже не ожидается, поэтому москвичи смогут скоро снять куртки и плащи. Также уже больше не прогнозируется обильных снегопадов.
Выпавший снег в столичном регионе должен растаять к началу второй декады апреля. Процесс будет более продолжительном, чем предполагалось. При этом, в лесах Подмосковья снег будет лежать дольше, вплоть до мая.
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